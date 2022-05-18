Şarkıcı Esma Er'den Murat Boz'a bebek yorumu: “Biz de yapalım"
18 Mayıs 2022 11:27
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Murat Boz instgaram hesabından yeğeni ile olan bir pozunu paylaştı.
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Boz'un o fotoğrafına şarkıcı Esma Er de yorum yaparak dikkatleri üzerine çekti.
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Geçtiğimiz günlerde yeğeni Pelin ile fotoğrafını paylaşan Murat Boz'a takipçileri, "Keşke seninde baba olduğun günleri görebilsek" ve "Eline çok yakışmış" şeklinde yorumlar yapmıştı.
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O fotoğrafa Murat Boz'un arkadaşı Esma Er'den çarpıcı bir yorum geldi.
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Esma Er, fotoğrafın altına “Biz de yapalım" yorumunu yaptı.
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