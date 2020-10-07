Şarkıcı Edis 8 bölümlük dizi için 800 bin lira alacak
07 Ekim 2020 08:40
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Şarkıcı Edis 8 bölümlük dizi için 800 lira alacak | “Alya” dizisinde bir ajanı canlandırmaya hazırlanan Edis, bölüm başına 100 bin TL alacak.
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Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ yazısında, "Yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı Amerikan-Türk ortak yapımı bilim kurgu dizisinde bir ajanı canlandıracak olan genç şarkıcının bölüm başına 100 bin TL alacağını öğrendim." ifadesini kullandı.
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Başrolünü Jandae Perçem ile paylaşan Edis’e, Hande Ataizi, Gonca Vuslateri ve Alper Atak da eşlik ediyor.
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Geçen hafta başlayan çekimler, yaklaşık 6 hafta sürecek.