Şarkıcı Aynur Aydın'dan "Bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı" diye haber yapan Takvim gazetesine: Bundan sonra bornozun içine mavi çizgili pijama takımımı giyerim
11 Eylül 2021 13:44
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Şarkıcı Aynur Aydın, Takvim gazetesinin "Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Her yerden dekolte verdi cüretkar pozlarını gören şaştı kaldı" başlıklı haberine yanıt verirken, "Bundan sonra bornozun içine mavi çizgili pijama takımımı giyerim artık" dedi.
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Takvim gazetesi Aynur Aydın'ın Instagram hesabında paylaştığı bornozlu fotoğraflarını "Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı!" sözleriyle haberleştirdi.
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Aydın, Twitter hesabından Takvim'in haberini alıntılayarak, "Bundan sonra bornozun içine mavi çizgili pijama takımımı giyerim artık" dedi.