Şansal Büyüka'dan Ali Koç'a: Pereira’ya oranla, çok daha kariyerli hocalarla görüştüğünüzü biliyorum; niye çok güçlü bir hoca almadınız?
Şansal Büyüka, Süper Lig'de geride bıraktığımız haftayı değerlendirdi. Büyüka, Fenerbahçe için olay bir iddiada bulundu. İşte Şansal Büyüka'nın değerlendirmeleri...
02 Kasım 2021 12:19
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Şansal Büyüka, Süper Lig'de geride bıraktığımız haftayı değerlendirdi. Büyüka, Fenerbahçe için olay bir iddiada bulundu. İşte Şansal Büyüka'nın değerlendirmeleri...
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"İFLAS EDEN LİGİN HOCASINDAN BU KADAR OLUR" | "Fenerbahçe’ye; geride kalan bu kadar acı tecrübeden sonra, yeni sezon için takıma imzasını atacak, ağırlığını koyacak, güçlü bir oyun bulacak, tartışılmaz bir hoca gerekiyordu. Başkan Ali Koç bunu yapmadı. Takımın başına gene titrek, tartışılan, sahaya güçlü bir oyun koyamayan bir hoca getirdi. Gazetelerde okudum; Çin Ligi iflas ettiği için ikinci yarı maçları henüz başlamamış. Vitor Pereira’nın son durağı Çin Ligi’ydi. Ali Başkan, büyük ihtimalle Pereira’yı, Dünya futbolunda “sıfır” itibarı olan Çin Ligi’ndeki başarısını ölçü alarak Fenerbahçe’ye getirdi. İflas eden bir ligin hocasından ancak bu kadar olur..."
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"ALİ KOÇ DUYMAK İSTEMEDİ! SON ÖRNEK VALENCIA" | "Başkan Ali Koç, önceki hafta seyircileri toplamak için, sesinin daha gür çıkması adına megafonla konuştu. Oysa futbolu bilen, bilmeyen herkes üç yıldır megafonla “Fenerbahçe’nin santrforu yok” diye bağırdı. Ali Koç duymadı ya da duymak istemedi. İşte son örnek; Konya’da takımda bir “son vuruş ustası” olsa, sadece Valencia’nın kaçırdığı pozisyonlardan, en az dört gol atar, Fenerbahçe’yi yenilgiler serisinden çıkartırdı."
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"BAKASETAS BİR HAFTA KAPIDA BEKLEDİ ALMADILAR" | "Alanya yenilgisinden sonra Ali Başkan’a, "Bu kadronun şampiyonluk için yeterli olduğuna inanıyor musunuz?” diye sordular. Sayın Başkan, “Evet, inanıyorum” dedi. Şaka mı yaptı, gerçekten bu kadronun yeterli olduğuna inanıyor mu? İnanıyorsa; eyvah eyvah... Bakasetas, Alanya forması giyerken de Süper Lig’in en iyi orta saha oyuncusuydu. Bir hafta Fenerbahçe’nin kapısında bekledi. Almadılar... Niye almadılar, hangi kriterleri düşünerek almadılar? Fenerbahçe’de transferi yapanların Bakasetas’ın Türkiye’nin en iyi orta saha oyuncusu olduğunu bilmeleri gerekmez mi? Buna rağmen nasıl almadılar, nasıl kaçırdılar?"
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"MESUT'UN ETKİSİ DİBE VURDU" | "Günümüzün gelişen ve değişen futboluna uysa, Dünya futbolu Mesut Özil’i Fenerbahçe’ye kaptırır mıydı? Hızlanan, atletik noktaya gelen futbolda Mesut’un etkisi dibe vurdu. Üstelik 11 ay oynamamış Mesut’u aldınız. 11 ay oynamayan, yaşı ilerlemiş bir futbolcunun, kendini bulmasının çok uzun süreler alacağını hesaplamadınız mı?"
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"GÖRÜŞTÜĞÜNÜZÜ BİLİYORUM" | "Ayağınıza kadar getirilen, Vitor Pereira’ya oranla, çok daha kariyerli hocalarla görüştüğünüzü biliyorum. Niye, neden, niçin çok güçlü bir hoca almadınız? Neden güçlü hocalardan uzak duruyorsunuz? Niye kaliteli, etkili futbolcu transfer etmekten ısrarla kaçtınız?"
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"NİYE TARTIŞILMAZ BİR HOCAYI GETİRMEDİNİZ?" | "Aradan tam üç yıl, belki daha da fazla transfer dönemleri geçti. Hep sıradan futbolculara yöneldiniz. Hep sıradan hocalara yöneldiniz. Hep yanlış adamlarla yürüdünüz. Fenerbahçe’nin büyüklüğüne yakışır kalitede futbolcuları niye almadınız, niye takımın başına tartışılmaz bir hocayı bir türlü getiremediniz?"
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"BUNLARI SİZE KİM ÖNERİYOR?" | "Günümüzün futbolunda Rossi-Pelkas gibi fizik olarak, “size” olarak rakip karşısında ezilen futbolcularla nasıl başarılı olursunuz? Nerede aldığınız Crespolar, Meyerler, diğerleri? Bunları size kim öneriyor? Hadi önerdiler diyelim, nasıl oluyor da alıyorsunuz?"
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"AŞIRI GÜÇLÜ BİR YAPINIZ VAR ANCAK..." | "Aşırı güçlü bir yapınız var. Bu, elbette insana sınırsız bir özgüven verir. Ancak böyle bir yapıya sahip olduğunuz için muhtemelen “Her şeyi ben bilirim” anlayışı ile hareket ediyor, yanlışa düştüğünüzü bir türlü anlamıyorsunuz. Anlasanız bile, bundan geri adım atmak için uzun süreli kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Oysa futbolda dünya her hafta yeniden dönüyor ve bu kadar uzun süreli kararsızlıklara asla tahammülü yok."
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"ÖZELEŞTİRİ YAPMADINIZ, GERÇEKLERDEN KAÇTINIZ" | "TFF’yi, MHK’yi, medyayı, yayıncıyı suçlayarak, hedef göstererek takımın başarısızlığını buralara bağladınız. Böyle yaparak, kendinizi, takımı ve camiayı buna inandırdınız. Özeleştiri yapmadınız, gerçeklerden kaçtınız. Çevrenizdeki “gazcıların” da günahlarının çok büyük olduğunu söylemeliyim. Sayın Başkan, bu derin hayal kırıklığının tek adresi sizsiniz. Güçlü hoca almadınız, güçlü ve kaliteli futbolcuları transfer etmekten ısrarla kaçındınız, size doğruları söylemek isteyenleri dikkate almadınız. Bu anlayışla hem kendi adınıza hem Fenerbahçe Futbol Takımı’na büyük zarar verdiniz. Bu ülkede başka Ali Koç yok. Başka Fenerbahçe yok. Kendinizi ve Fenerbahçe’yi daha fazla tüketmeyin."
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"İNATTAN VAZGEÇİP DOĞRULARA DÖNÜN" | "Lütfen inattan, ısrardan hızla vazgeçip, futbolun gerçeklerine, doğrularına dönün. Sıradan hocalardan, sıradan futbolculardan, ikinci sınıf adamlardan hızla vazgeçin. Ara transferden başlayarak; mutlaka ama mutlaka “kalite”ye dönün. Bu gidiş gidiş değil, bunu artık anlayın. Fenerbahçe bize, siz Fenerbahçe’ye lazımsınız. Üstelik zaman geçiyor, kredi bitiyor. Paranıza, zamanınıza, itibarınıza yazık etmeyin."
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"AZ OTURMALI ÇOK OYNAMALI" | "Fenerbahçe ne yapıp edip İrfan Can’a oynama konusunda istikrar kazandırmak zorunda... Fenerbahçe’nin tek futbol aklı ve fark yaratan adamı İrfan Can... Mutlaka oynaması lazım... Az oynuyor, çok oturuyor. Oysa az oturmalı, çok oynamalı..."