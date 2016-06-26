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Şans eseri selfie çekmeyi öğrenen kedi

26 Haziran 2016 00:00

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Instagram kullanıcısı @yoremahm’a göre Manny bir fotoğraf çekimi sırasında kameraya dokunarak fotoğraf çekmeyi şans eseri öğrendi.

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Şans eseri selfie çekmeyi öğrenen kedi Manny şimdi ise çektiği fotoğraflar ile internet fenomeni oldu.

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Bir köpek grubunun sürekli arka planda olması hakkında “Köpeklerin patronu o” diyor @yoremahm.

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Manny ile şans eseri tanışan @yoremahn, kedi dostu öldükten kısa bir süre sonra onunla sokakta karşılaşmış.

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