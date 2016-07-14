Şanlıurfa'da evinin salonuna havuz yaptı!

Şanlıurfa'da sıcaklardan bunalan Haşim Kılıçoğlu, üç odalı evinin salonuna 3 metre eninde 4 metre boyunda briket ve naylon branda kullanarak yüzme havuzu yaptı.
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Hava sıcaklıklarının 60 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da bunaldığını belirten 36 yaşındaki Haşim Kılıçoğlu, "Burası benim evimin bir odasıdır. Hilvan'da boyacılık mesleği ile ilgileniyorum. Öğleden sonra hava çok sıcak oluyor. Benim başka tarafa gitme lüksüm yok. Düşündüm taşındım inşaat briketi ve muşamba aldım. Evimin bir odasına havuz yaptım ve altına halı serdim.”
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“Sıcağa dayanamadım. Kendi çabamla inşaatta yapılan havuzu kendi evimin odasına yaptım. Herkese tavsiye ederim. Ben yaptım, çok memnunum. Biz Antalya'ya, Marmaris'e, Muğla'ya gidemiyoruz. Kendi evimizin içine, odamıza havuz yaptık." dedi