Sandra Bullock oyunculuğa ara veriyor

Brad Pitt ve Channing Tatum’la başrolleri paylaştığı paylaştığı ‘Kayıp Şehir’ (The Lost City) filmi bu ay vizyona girecek olan Sandra Bullock, kariyerine ara verme kararı aldı
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Ünlü oyuncu Sandra Bullock, yeni filmi vizyona girmek üzereyken ani bir karar değişikliğine giderek kariyerine ara veriyor. Channing Tatum ve Brad Pitt ile başrolleri paylaştığı ‘Kayıp Şehir’ (The Lost City) filminin tanıtımına katılan 57 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Entertainment Tonight’a verdiği röportajda, ne kadar uzun süreceğini bilmediğini belirterek oyunculuk kariyerini askıya alacağını söyledi.
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“Beni en çok mutlu eden yerde olmak istiyorum” diyen Bullock, “Çalışırken işimi çok ciddiye alıyorum. Artık 7/24 sadece çocuklarımla ve ailemle birlikte olmak istiyorum” şeklinde konuştu. Bullock’un 12 yaşında Louis ve 10 yaşında Laila adında iki çocuğu var.
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Çocuklarıyla ne yapmayı planladığı sorulan Bullock, “Sosyal takvimleri dahil onların her ihtiyacına hizmet edeceğim” diye yanıt verdi.
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Bullock, 25 Mart’ta vizyona girecek Kayıp Şehir filminin yanı sıra yine Brad Pitt ile birlikte rol aldığı Suikast Treni (Bullet Train) ile filmiyle de bu yıl beyazperdede olacak. Suikast Treni, 15 Temmuz’da vizyona girecek.
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İlk olarak 90'ların başında, Sylvester Stallone ile Demolition Man, Keanu Reeves ile Speed ve Irwin Winkler'ın The Net gibi filmlerinde göze çarpan performansıyla Hollywood sahnesine çıkan Bullock, kariyerine drama ve romantik komediler ile devam ederek birçok ünlü yıldızla çalıştı.
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2018'de Bird Box ve Ocean's Eight'ta oynayan Bullock, geçen yılki The Unforgivable ve bu ay vizyona girecek olan The Lost City ile geri dönmeden önce küçük bir ara daha vermişti.