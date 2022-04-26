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Sanatçılardan Gezi kararına tepki: Bugün de utandık

Gezi Eylemleri Davası'nda çıkan kararlara sanatçılar da tepki gösterdi. Oyuncu, şarkıcı ve yazarlar, Osman Kavala ve hakkında tutuklama kararı çıkanlara destek mesajı attı.

26 Nisan 2022 00:21

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Oyuncu, şarkıcı ve yazarlar, Osman Kavala ve hakkında tutuklama kararı çıkanlar için sessiz kalmadı

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Oyuncu Rıza Kocaoğlu, karar sonrası Mücella Yapıcı'nın fotoğrafını paylaşarak kalp ve çiçek emojisi kullandı.

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Oyuncu Levent Üzümcü de Gezi'den fotoğraf paylaşarak, "Kalanlara selam olsun, bu da faşistlere dert olsun" dedi

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Sanatçılardan Gezi kararına tepki: Bugün de utandık

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Sanatçılardan Gezi kararına tepki: Bugün de utandık

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Sanatçılardan Gezi kararına tepki: Bugün de utandık

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Sanatçılardan Gezi kararına tepki: Bugün de utandık

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Sanatçılardan Gezi kararına tepki: Bugün de utandık

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Sanatçılardan Gezi kararına tepki: Bugün de utandık

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Sanatçılardan Gezi kararına tepki: Bugün de utandık

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Sanatçılardan Gezi kararına tepki: Bugün de utandık

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Sanatçılardan Gezi kararına tepki: Bugün de utandık

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Sanatçılardan Gezi kararına tepki: Bugün de utandık

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