Sanatçılar, sağlık çalışanlarının portrelerini çizdi
20 Nisan 2020 14:25
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İllüstratör Zeynep Özatalay’ın öncülüğünde başlayan hareketle sanatçılar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarının portrelerini çizdi.
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İllustratör Zeynep Özatalay, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından bir duyuruyla, çizerleri sağlık görevlilerinin portrelerini yapmaya çağırdı.
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"Elimizden size destek için fazla bir şey gelmiyor" diyerek her alandan sağlık çalışanlarının portrelerini çizmek istediğini yazan Özatalay’ın çağrısına Füsun Tarcan, Murat Başol, Eylem Koçyiğit, Zeycan Alkış, Berrin Simavcıoğlu gibi birçok çizer katıldı.
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Çağrı üzerine pek çok sağlık çalışanı ve yakını sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaştı. (Çizim: Füsun Tarcan)
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Özatalay, fikri, “Bir çizer olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Zaten yurtdışından örneklerini görmüştüm. Yapılmıştı ama daha farklı şekilde. Mesela kargo çalışanlarını ve sokaktaki tüm çalışanları çiziyordu biri New York’ta. Benim de aklıma geldi, küçük bir duyuru yaptım” sözleriyle anlattı.
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“Aslında biraz da nasıl tepki alırım diye çekinerek yazdım” diyen Özatalay, “Bu kadar yayılacağını tahmin etmemiştim. Neyse ki diğer çizer arkadaşlarım da dahil oldular” ifadelerini kullandı.
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Çok olumlu ve güzel mesajlar aldığını aktarıyor Özatalay, diğer çizerlerin de benzer şekilde anons yaparak sağlık çalışanlarının resmini yapabileceğini söyledi.
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Özatalay, tüm sağlık çalışanlarına yaptığı çağrıda, “Doktorlar, eczacılar, temizlik görevlileri, hemşireler, laborantlar ve güvenlikçiler portrelerini çizdirebiliyor” dedi.
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Özatalay, portresini yaptırmak isteyen sağlık çalışanının sanatçıyla mesaj üzerinden iletişime geçerek, ad-soyad ve fotoğraf göndermesi yeterli olduğunu belirtti.
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Çizilen portreler, #sağlıkçalışanlarınateşekkürler etiketiyle paylaşılıyor. Sağlık çalışanları portre çizimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Suna Özlem Mutlu, isimli bir sağlık çalışanı, portresini, “Bunca kötülük, bunca sıkıntı ve kaygı içinde desteğin, birliğin, emeğin kıymetini bilen çok güzel insanlar var. Bu çizimle yüzümde kocaman bir gülümseme oluşturan Murat Başol’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım, o kadar kıymetlisiniz ki...” notuyla paylaştı.