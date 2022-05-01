T24 LogoT24 Logo

Sanatçılar 1 Mayıs’ı kutladı: "Bu dünyada uygarlık namına ne varsa emekçilerin eseridir"

01 Mayıs 2022 15:29

110

Sanatçılar sosyal medya hesaplarından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

210

Sanatçılar 1 Mayıs’ı kutladı: "Bu dünyada uygarlık namına ne varsa emekçilerin eseridir"

310

Sanatçılar 1 Mayıs’ı kutladı: "Bu dünyada uygarlık namına ne varsa emekçilerin eseridir"

410

Sanatçılar 1 Mayıs’ı kutladı: "Bu dünyada uygarlık namına ne varsa emekçilerin eseridir"

510

Sanatçılar 1 Mayıs’ı kutladı: "Bu dünyada uygarlık namına ne varsa emekçilerin eseridir"

610

Sanatçılar 1 Mayıs’ı kutladı: "Bu dünyada uygarlık namına ne varsa emekçilerin eseridir"

710

Sanatçılar 1 Mayıs’ı kutladı: "Bu dünyada uygarlık namına ne varsa emekçilerin eseridir"

810

Sanatçılar 1 Mayıs’ı kutladı: "Bu dünyada uygarlık namına ne varsa emekçilerin eseridir"

910

Sanatçılar 1 Mayıs’ı kutladı: "Bu dünyada uygarlık namına ne varsa emekçilerin eseridir"

1010

Sanatçılar 1 Mayıs’ı kutladı: "Bu dünyada uygarlık namına ne varsa emekçilerin eseridir"

sanatçı1 MayısTarkanFazıl SayZülfü Livaneli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24