Sanatçı Güven Kıraç'ın resim sergisi Distopya, 21 Ağustos'ta Bodrum meRQez Art'ta sanatseverlerle buluşuyor
12 Ağustos 2021 15:17
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Sanatçı Güven Kıraç’ın üçüncü kişisel resim sergisi Distopya, 21 Ağustos’ta Bodrum Marina Yacht Club bünyesinde yer alan meRQez Art Alternatif Sanat Mekânı’nda sanatseverlerle buluşuyor.
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Usta sanatçı, olumsuz bir geleceğin, kötü bir hayatın ifadesi için kullanılan Yunanca kökenli “distopya” sözcüğünü tablolarına resmediyor. İronik mizahı, özgün ve hisli anlatımıyla distopyanın tüm çağrışımlarını resme dönüştüren Kıraç, geçmişe duyduğu özlemi de yansıtıyor.
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Sanatçının art brut (ham sanat) anlayışıyla çalıştığı 20’nin üzerinde akrilik eserden oluşan Distopya başlıklı sergi, 7 Eylül 2021 tarihine kadar Bodrum’da meRQez Art Alternatif Sanat Mekânı’nda ziyarete açık olacak.
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Sergide izleyiciyi umutlandıran, geçmişe götüren ve düşündüren temalarla resmedilmiş 20’den fazla akrilik eser bulunuyor.
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Serginin manifestosunda Distopya; Binanın insanı yuttuğu bir dünyada / Adı kış ya da yaz olmayan bir iklimde / Umudunuz ve mutluluğunuz çocuklukta kalan bir anıya dönüşmüşse / Gördüğünüz ama uzanamadığınız çarelere bakakalmış olsanız ne yapardınız? / Yoksa şimdi öylece bakakaldık mı? dizeleriyle anlatılıyor.
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Yüz Buldum adlı ilk solo sergisini 2014 yılında, Suratla/Süratle Devam adlı ikinci sergisini ise 2015 yılında açan Güven Kıraç, 2015 yılında ayrıca Güven’e Dayalı Sergi başlıklı karma serginin küratörlüğünü üstlendi. Kıraç’ın Distopya başlıklı yeni kişisel sergisi, 21 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında, Bodrum Marina Yacht Club’da yer alan meRQez Art Alternatif Sanat Mekânı’nda ziyarete açık olacak.