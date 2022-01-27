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Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

27 Ocak 2022 16:58

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Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı |

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak'ta Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Fatma Girik Şişli Belediyesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

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Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

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Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

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Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

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Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi

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Girik için belediye başkanlığı görevi yaptığı Şişli Belediyesi'nde de tören düzenlendi

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Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

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Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

sanatçıFatma Girikson yolculuğunauğurlandı
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