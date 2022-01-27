Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak'ta Covid-19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Fatma Girik Şişli Belediyesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.
314
Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı
414
Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı
514
Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı
614
Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı
714
Sanatçı Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı
814
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi
914
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi
1014
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi
1114
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi
1214
Girik için belediye başkanlığı görevi yaptığı Şişli Belediyesi'nde de tören düzenlendi