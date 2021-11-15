Sanatçı Ateş Alpar, Osman Kavala'nın portresi ile İstanbul sokaklarında dolaştı
15 Kasım 2021 10:28
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Sanatçı Ateş Alpar, Osman Kavala'nın portresi ile İstanbul sokaklarında dolaştı
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Sanatçı Ateş Alpar, Osman Kavala’nın 4 yıldır hukuksuz biçimde tutuklu bulunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği performansta Osman Kavala’nın bir portresiyle İstanbul sokaklarında dolaştı.
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Artı Gerçek’ten Seda Taşkın’ın haberine göre, Alpar, "Osman Kavala aramızda dolaşıyor. İnşaatların, soylulaştırma çabalarının, kültürel mirasın yağmalanmasının baş tacı edildiği sokaklarda, evrensel değerleri taşıyor." dedi.
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Alpar şu ifadeleri kullandı:
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"Tebüssümü, onu sokaklarda özgürce yürümekten alıkoyan hukuksuzluğun altını oyuyor.
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Kalabalıkların, çocukların, bazen kimsesiz evlerin bazen kuruyan çamaşırların arasından geçerken İstanbul'u İstanbul yapan çok kültürlü ve zengin coğrafyanın kaldırım taşlarını kat ediyor.
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Kokluyor havayı, egzoz gazlarıyla, simit ve çay kokularıyla, evlerde pişen yemeklerin buharıyla hemhal oluyor.
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Dört yıldır alıkonulduğu hücresinden, şehrin ritmine, hüzünlerine ve kahkalarına karışıyor. "
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Sanatçı Ateş Alpar, Osman Kavala'nın portresi ile İstanbul sokaklarında dolaştı