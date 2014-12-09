Sanata dair izlemeniz gereken 10 film

New York’un post punk zamanlarında hayatta kalmaya çalışan bir sanatçı olan Jean-Michel Basquiat’ın bir gününü izlediğimiz filmde, yeni akım müziğin yükselişi, hip-hop ve graffiti çerçevesinde 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından birinin yükseliş ve düşüşüne şahit oluyoruz.
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Christy Brown’ın azim ve duygu dolu gerçek hayat hikâyesinin anlatıldığı filmde, içinde sanat aşkı olan ve yalnızca sol ayağını kullanabilen birinin yaşamına ve başarısına tanık olacaksınız.
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Jean-Michel Basquiat’ın biyografisi olan film, Andy Warhol ve David Bowie’li zengin oyuncu kadrosuyla güzel bir sanat filmi. Filmde, 80’li yıllarda New York sanat çevrelerini, resme getirdiği primitif üslupla kendine hayran bırakan, uyuşturucu müptelalığı ve başka sebeplerden dolayı düşüşü de çıkışı kadar hızlı olmuş Haitili ressamın hayatı anlatılıyor.
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Amerikalı soyut dışavurumcu ressam Jackson Pollock, Akademi ödüllü filminde, alkolizm ve aldatma ile savaşıyor. Pollock’ın yönetmenliğini yapan Ed Harris, filmin başrolünü de üstlendi.
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Salma Hayek’in, Meksikalı ressam Frida’yı canlandırdığı filmde, Frida ile sürrealist ressam Diego’nun toplumsal ve özel hayatları anlatılıyor. Akademi ödülüne layık görülen Frida’nın aynı adı taşıyan bir de kitabı bulunuyor.
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Modern sanatın öncülerinden Louise Bourgeois hakkındaki belgesel, sanatçının işlerini ve hayatını detaylı olarak öğrenebileceğiniz bir yapım.
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To Delight and Inform, Amerika’nın ikonik grafik tasarımcısı Milton Glaser’ın hayat hikâyesini anlatıyor. Glaser, ‘I Love NY’ logosunun tasarımcısı, aynı zamanda Push Pin Studios ve New York Magazine’in de kurucusu.
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Yönetmenliğini dünyaca tanınan graffiti sanatçısı BANKSY’nin yaptığı filmde, Fransız sanatçı Thierry Guetta’nın Los Angeles’ta bir sokak sanatçısı olmasından, Shephard Fairey, Invader ve Bansky dâhil graffiti sanatçılarının belgesel niteliğindeki hayatından bahsediliyor. Belgeselin gerçek mi yoksa sahte olduğu ise hala bir tartışma konusu.
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Bill Cunningham New York, New York Times’ın sokak modası muhabiri ve fotoğrafçısı Bill Cunningham’ın günlük hayatını anlatıyor. On the Street ismindeki köşesi ve sokak stili olarak gazete paylaştığı fotoğraflarıyla Cunningham’ın seveni çok.
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Rachel McAdams ve Owen Wilson’ın başrollerde olduğu bir Woody Allen filmi Midnight in Paris. 64. Cannes Film Festivali’nin açılış filminde, Gil’in edebiyat dünyasında karşılaştığı yıldızları; Marion Cotillard, Kathy Bates, Carla Bruni, Adrien Brody gibi zengin bir oyuncu kadrosu canlandırıyor. Filmde Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Salvador Dali gibi ünlü isimlere rastlamaktan büyük keyif alacaksınız. (Kaynak: Ayşin İldeş/Oldmag.net)