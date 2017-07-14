Sanat mayalanırsa...
14 Temmuz 2017 13:58
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Kıbrıs’lı sanatçı Sümer Erek’in Londra’da gerçekleştirdiği enstelasyon sergisi ‘Tuvali Mayalamak’, sanatın temel malzemelerinden tuvali yemek kültürünü simgeleyen hamurla buluşturuyor.
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Sergi, Sümer Erek’in 2016 yılında başlattığı ‘Başka Bir Yer’ projesinin bir parçası olarak sanatseverlerle buluşuyor.
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Görsel sanatlarınbirçok alanında eser veren Erek, kendisini ressam, heykeltıraş ve enstelasyon sanatçısı olarak tanımlıyor.
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Beslenme kavramıyla yakından ilgilenen Erek, beslenmeyi, bireyler tarafından veri alınması olarak tanımlayarak insanları sanatla beslemeyi amaçlıyor.
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Sanatçı Sümer Erek, son sergisinde farklı kültürlere değil, pek çok coğrafyada benzer örnekleri olan en sade aşı temel aldığını vurguluyor.
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