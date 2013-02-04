San Francisco'da çıplak protesto

ABD’nin San Francisco kentinde çıplak gezmenin yasaklanması protestoya neden oldu. Her yerde çıplak dolaşmayı savunan nüdistler, Kaliforniya Eyaleti'ne bağlı San Francisco kentinde çıplaklık yasağını çıplak protesto edince gözaltına alındı.
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San Francisco Belediyesi, geçen kasım ayında kabul ettiği yeni bir yasal düzenleme ile kamuya açık alanlarda çırılçıplak gezilmesine yasak getirmişti.
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1 Şubat'ta yürürlüğe giren yasaya göre, kentte çıplak dolaşanlar ilk aşamada 500 dolara kadar para cezasına çarptırılacak. Aynı kişinin yasağı ikinci kez ihlâl etmesi halinde ise bir yıla kadar hapis istemiyle yargılanması söz konusu.
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Yasağa karşı çıkan nüdistler ise ilgili yasayı Yüksek Mahkeme'ye taşımış, ancak bu girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Nüdistler, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini söylüyor.