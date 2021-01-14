Samsung ABD Twitter hesabı iPhone kullanarak tweet attı
14 Ocak 2021 10:09
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Samsung'un resmi ABD Twitter hesabı, Galaxy Unpacked etkinliği ile ilgili bir paylaşım yaptı.
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Şirket, paylaşımda "Galaxy Unpacked" etkinliğinde Galaxy S21'i tanıtacağını açıkladı.
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Bu paylaşımda, kullanıcılara heyecanlı haberler sunmak için çalışıldığı ve takipçilerin ne gibi yenilikler beklediği soruluyordu. Paylaşımda herhangi bir sıkıntı yoktu ama paylaşımın altında, "Twitter for iPhone" yazıyordu.
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Yapılan paylaşımın altında Twitter for iPhone yazıyor oluşu, söz konusu hesap yöneticisinin bir iPhone sahibi olduğunu, paylaşımı da o iPhone aracılığıyla yaptığını gösteriyordu.
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İşte bu paylaşım Apple hayranları için 'uğraşacakları' bir konu olurken Samsung hayranlarını kızdırdı. Durumu fark eden yetkililer, paylaşımı derhal kaldırdılar.
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Samsung ABD Twitter hesabından iPhone kullanılarak tweet atıldı
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Samsung ABD Twitter hesabından iPhone kullanılarak tweet atıldı