Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi uçuşu yaptı
Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk, gösteri uçuşu yaptı.
19 Mayıs 2022 17:32
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Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk, gösteri uçuşu yaptı.
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor.
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Kutlamalar kapsamında Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında yaklaşık 50 dakika gösteri uçuşu yaptı.
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Vatandaşlar, uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izledi, bazı vatandaşlar gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.
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Gösteriyi Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever de izledi.
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Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi uçuşu yaptı
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Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi uçuşu yaptı
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Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi uçuşu yaptı
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Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi uçuşu yaptı
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Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi uçuşu yaptı
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Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi uçuşu yaptı
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Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi uçuşu yaptı
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Samsun'da Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterisi uçuşu yaptı
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