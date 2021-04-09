Samsun'da defineciler tarihi kiliseyi talan etti

Samsun’un Asarcık ilçesindeki tarihi Rum kilisesi, defineciler tarafından talan edildi. Mahalleli, tarihe meydan okuyan kilisenin daha fazla tahrip olmadan restore edilip, turizme kazandırılmasını istedi.
09 Nisan 2021 12:05
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Samsun’un Asarcık ilçesine bağlı Ayaklıalan Mahallesi’nde bulunan ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen Rum kilisesi, defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar nedeniyle talan edildi.
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Yığma yapım sistemi ile inşa edilen ve çatısı, günümüze kadar ulaşamayan kilisenin zemini de kazılar nedeniyle harabeye döndü.
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Zamanında duvarlarında yer alan fresklerin yok olduğunu ifade eden mahalleli ise tarihe meydan okuyan kilisenin daha fazla tahrip olmadan restore edilip, turizme kazandırılmasını istedi.
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Ayaklıalan Mahallesi Muhtarı Tahsin Ay, “Kilisenin onarılması için çok mücadeleler verdim ama olmadı. Tüm yetkililer, buranın durumunu biliyor, o nedenle kilisenin onarılmasını talep ediyoruz. Köyümüze özellikle yaz aylarında çok ziyaretçi geliyor, buranın onarılmasıyla daha çok kişi gelecektir” dedi.