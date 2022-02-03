Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı sonrası vatandaşlar nöbete başladı.
03 Şubat 2022 23:29
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı sonrası vatandaşlar nöbete başladı.
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Atatürk Parkı'ndaki anıt çevresinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, beklemeye başladı
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İlkadım ve Atakum belediyeleri ise parkta çadır kurarak, vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti.
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Kalabalık meşaleler yakarak, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı
69
Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı
79
Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı
89
Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı
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Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı
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