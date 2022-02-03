T24 LogoT24 Logo

Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı sonrası vatandaşlar nöbete başladı.

03 Şubat 2022 23:29

19

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı sonrası vatandaşlar nöbete başladı.

29

Atatürk Parkı'ndaki anıt çevresinde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, beklemeye başladı

39

İlkadım ve Atakum belediyeleri ise parkta çadır kurarak, vatandaşlara çay ve Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram etti.

49

Kalabalık meşaleler yakarak, İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

59

Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı

69

Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı

79

Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı

89

Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı

99

Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayıp çekmeye çalışmışlardı; anıt önünde nöbet başladı

samsunatatürk anıtısaldırıatatürkonur anıtı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24