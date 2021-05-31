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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi

THY Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona’yı mağlup ederek THY Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi.

31 Mayıs 2021 18:41

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Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague Finali'nde İspanyol ekibi Barcelona’yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, Türkiye'ye döndü.

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İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapan lacivert-beyazlı kafileyi uçak çıkışında bando ekibi karşıladı. Başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular, bando ekibinin çaldığı şarkılara eşlik ederek şampiyonluğu kutladı.

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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi

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Basketbolcular ve teknik ekip daha sonra çıkışta bekleyen ailelerinin yanına gitti ve mutluluklarını paylaştı.

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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi

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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi

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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi

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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi

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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi

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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi

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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi

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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi

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Şampiyon Anadolu Efes, Türkiye’ye geldi

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