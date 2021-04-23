SALT'tan iklim değişikliğine dikkat çeken çevrim içi seçki: Bu son şansımız mı?
SALT, iklim değişikliğinin gezegenimize ve insanlığa etkilerine dikkat çekmek amacıyla Bu Son Şansımız Mı? isimli programı izleyiciye sunuyor. 26 Nisan ve 4 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz ve çevrimiçi olarak erişime açık olacak bu program SALT internet sitesinde gösterilecek. Bu son şansımız mı? seçkisinde bu yıl, insanlar, hayvanlar, doğa ve şehrin uyum içerisinde nasıl bir arada var olabileceği sorusuna yanıt arayan filmler yer alıyor. İklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan seçki Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlardan toplamda on belgesel filmi bir araya getiriyor. İşte “Bu son şansımız mı?” programı
23 Nisan 2021 08:13
111
SALT'tan iklim değişikliğine dikkat çeken çevrim içi seçki: Bu son şansımız mı?
211
26 Nisan-2 Mayıs: One Table Two Elephants – Bir Masa İki Fil, 2019
311
3-9 Mayıs: The Undamaged – El Değmemiş, 2018
411
10-16 Mayıs: Mossville: When Great Trees Fall – Mossville: Ulu Ağaçlar Devrildiğinde, 2019
511
17-23 Mayıs: Samuel in the Clouds – Samuel Bulutlarda, 2016
611
24-30 Mayıs: Anote’s Ark – Anote’nin Gemisi, 2018
711
31 Mayıs-6 Haziran: Das ge heime Leben der Bäume – Ağaçların Gizli Yaşamı, 2020
811
7-13 Haziran: Longyearbyen, a Bipolar City – İki Kutuplu Şehir, 2016
911
14-20 Haziran: Smog Town – Dumanlı Kasaba, 2019
1011
21-27 Haziran: Le temps des forêts – Ormanların Zamanı, 2019
1111
28 Haziran-4 Temmuz: The Condor and the Eagle – Akbaba ile Kartal, 2019