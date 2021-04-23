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SALT'tan iklim değişikliğine dikkat çeken çevrim içi seçki: Bu son şansımız mı?

SALT, iklim değişikliğinin gezegenimize ve insanlığa etkilerine dikkat çekmek amacıyla Bu Son Şansımız Mı? isimli programı izleyiciye sunuyor. 26 Nisan ve 4 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz ve çevrimiçi olarak erişime açık olacak bu program SALT internet sitesinde gösterilecek. Bu son şansımız mı? seçkisinde bu yıl, insanlar, hayvanlar, doğa ve şehrin uyum içerisinde nasıl bir arada var olabileceği sorusuna yanıt arayan filmler yer alıyor. İklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan seçki Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlardan toplamda on belgesel filmi bir araya getiriyor. İşte “Bu son şansımız mı?” programı

23 Nisan 2021 08:13

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SALT'tan iklim değişikliğine dikkat çeken çevrim içi seçki: Bu son şansımız mı?

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26 Nisan-2 Mayıs: One Table Two Elephants – Bir Masa İki Fil, 2019

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3-9 Mayıs: The Undamaged – El Değmemiş, 2018

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10-16 Mayıs: Mossville: When Great Trees Fall – Mossville: Ulu Ağaçlar Devrildiğinde, 2019

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17-23 Mayıs: Samuel in the Clouds – Samuel Bulutlarda, 2016

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24-30 Mayıs: Anote’s Ark – Anote’nin Gemisi, 2018

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31 Mayıs-6 Haziran: Das ge heime Leben der Bäume – Ağaçların Gizli Yaşamı, 2020

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7-13 Haziran: Longyearbyen, a Bipolar City – İki Kutuplu Şehir, 2016

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14-20 Haziran: Smog Town – Dumanlı Kasaba, 2019

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21-27 Haziran: Le temps des forêts – Ormanların Zamanı, 2019

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28 Haziran-4 Temmuz: The Condor and the Eagle – Akbaba ile Kartal, 2019

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