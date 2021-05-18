Salgın nedeniyle evde kalanlara Tarantino'dan 35 film önerisi
ABD'li ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Koronavirüs nedeniyle sinemaya gidemeyip evde vakit geçirmek zorunda kalan ve iyi bir film bulmakta zorlanan kişiler için 35 film önerisinde bulundu.
18 Mayıs 2021 11:35
135
1.İyi, Kötü ve Çirkin (The Good, the Bad and the Ugly) (1966)
235
2.Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948)
435
4. Black Sabbath (1963)
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6.Sosyal Ağ (The Social Network) (2010)
835
8.Kıyamet (Apocalypse Now) (1979)
935
9. Ölüm Provası (Audition) (1999)
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10. The Bad News Bears (1976)
1135
11. Ölüm Oyunu (Battle Royale) (2000)
1235
12. Ateşli Geceler (Boogie Nights) (1997)
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13. Carrie: Günah Tohumu (Carrie) (2013)
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14. Dazed and Confused (1993)
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16. Enter the Void (2009)
1735
17. Dövüş Kulübü (Fight Club) (1999)
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18. Frances Ha (2012)
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19. The Great Escape (1963)
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21. His Girl Friday (1940)
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23. Mad Max: Fury Road (2015)
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24. The Matrix (1999)
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25. Memories of Murder (2003)
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26. Police Story 3: Super Cop (1992)
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27. Shaun of the Dead (2004)
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28. İçinde Yaşadığım Deri (The Skin I Live In) (2011)
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30. Hız Tuzağı (Speed) (1994)
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31. Taxi Driver (1976)
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32. Team America: World Police (2004)
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33. Kan Dökülecek (There Will Be Blood) (2007)
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34. Oyuncak Hikayesi 3 (Toy Story 3) (2010)
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35. Ölümsüz (Unbreakable) (2000)
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