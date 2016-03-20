Saldırının gerçekleştirildiği yer Türk bayrakları ve karanfillerle donatıldı: Korkmuyoruz!
20 Mart 2016 13:36
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Sabah saatlerinde patlamanın olduğu yerden geçen yerli ve yabancı turistler ölenler için karanfiller bıraktı.
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Bir kağıt toplayıcısı da arabasıyla patlama yerine gelerek ölenler için saygı duruşunda bulundu.
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Türk bayrakları astılar 'Korkmuyoruz'
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Bazı kişilerin ise olay yerine doğru "selfie" çektiği görüldü. Yabancı televizyon kanalları da olay yerinde çekim yaparak ülkelerine haberini geçtiler.
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Patlamayla işyerlerinin kepenklerinde delikler açıldığı görüldü. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ve işyerlerinin camlarının da kırıldığı gözlendi.
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