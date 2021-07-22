Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar
22 Temmuz 2021 13:38
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Salda Gölü kıyısında nargile içip, çamur banyosu yaptılar | Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, bayramda da yoğun ilgi gördü. Yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçiler ise sahile nargile getirip, çamur banyosu yaptı.
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Göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı.
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Geçen yıl 15 Ekim'de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen halk plajı sahilinde çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü.
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Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.