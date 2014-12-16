Sakallarınız yılbaşına hazır mı?

Moda algısı dönemsel olarak değişiyor. Bir dönem sinek kaydı tıraş olup pürüzsüz bir cilde sahip olmak bakımlı erkeğin karşılığıyken özellikle geride bıraktığımız yıl ile birlikte oduncu gibi giyinip sakal bırakmak ilgi görmeye başladı.
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Fotoğrafçı Stephanie Jarstad, yeni yılı sakal modasıyla kutlamaya karar vermiş ve 'A Beard for All Seasons' projesiyle farklı temalarla hazırladığı yılbaşı kompozisyonlarını sakal üzerinde uygulamış.
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İşte Jarstad'ın fotoğrafladığı kimi zaman sevimli, kimi zaman ise maskülen 'yılbaşı sakalları'...