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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde, pandemi gölgesinde Noel ayini düzenlendi

24 Aralık 2020 22:04

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Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece Hz. İsa'nın doğumunu kutluyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde de bugün, Noel ayini düzenlendi. Bu yıl pandeminin gölgesinde gerçekleşen ayin, saat 18.00'de başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kiliseye sınırlı sayıda kişi alındı. Ayin başlamadan önce cemaate sosyal mesafe ve maske kuralları hatırlatıldı. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi ve mum yakarak dilek tuttu. İncil'den bölümlerin ve ilahilerin okunduğu ayin, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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Noel ayini için kiliseye gelen Baykar Kapamacıyan, şunları söyledi: “Tabii insan ister ki, bu tarz bayramları çok daha coşkulu, kalabalık kutlasın, çok daha eğlenceli kutlansın. Ancak bu sene pandemiden dolayı bu şekilde kutlandı. Kutladığımıza şükür, o da güzel. Böyle bir kilisede, böyle bir ortamda kutlamak zaten özel bir durum. İnşallah bu Noel, bütün dünya ülkelerine barış, huzur, kardeşlik getirir. Savaşların olmadığı bir sene yaşarız ve pandemiden kurtulur eski halimize döneriz. Bütün dileklerimizi diledik sırayla, biz Hristiyanlar için bugünün önemi farklı. Bir Noel'de buranın bu kadar boş olduğunu ilk defa görüyoruz. Sakin, sessiz, huzurlu bir şekilde kutladık

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Kilisenin üyelerinden Deniz Uçkun, “Olağan kutladığımız Noel ayinlerinden biraz farklı oldu. Belki biraz daha az insan var, şenlik ve renk o kadar yok ama yine de Rabbe şükürler olsun. Bugün burada olabildiğimiz için bizler minnettarız. Bu ayini yapabildiğimiz için, Rabbimiz ve kurtarıcımız Mesih İsa'nın doğuşunu kutlayabildiğimiz için minnettarız. Onun adına ilahiler söyleyebilmek, olan biten her şeyin, hastalık ve zorluğun içinde burada toplanabilmek, birlik olabilmek çok güzel" dedi.

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Daha önceki yıllara göre kilisenin boş olduğunu ancak verimli bir ayin gerçekleştirdiklerini ifade eden Zeki Cankardeş ise, şöyle konuştu: “Geçen senelerde buralarda yaklaşık 2-3 bin kişi oluyordu. Burayı muhafaza etmekte zorlanıyorduk. Ayin biraz daha monoton oluyordu ama bugünkü ayin çok daha verimliydi. Daha saf bir dua oldu. Koronadan dolayı bugünlerde duaya ihtiyaç var. Sadece bir şehir ya da ulus değil, tüm dünyanın kenetlenip, dua etmesi lazım. Hristiyan'ı, Müslüman'ı, Ateisti… Herkesin bir arada bulunması gerek" dedi.

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

3038

Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

3138

Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

3238

Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

3338

Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

3438

Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

3538

Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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Saint Antuan Kilisesi'nde pandemi gölgesinde Noel ayini yapıldı

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