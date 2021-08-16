'Saigon sendromu', '20 yıllık çaba birkaç günde silindi', 'Taliban kazandı': Kabil'in düşüşü dünya basınında
Taliban kuvvetleri pazar günü, daha önce yapılan istihbarat değerlendirmelerinden çok daha hızlı bir şekilde Afganistan başkenti Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, Taliban militanları onun makam ofisinde poz verdi. ABD'nin 20 yıl sonra ülkeden çekilmesinin ardından Taliban'ın ilerlemesi hız kazanmıştı. Gazete manşetleri, Kabil'in düşüşünü böyle tarihe not düştü....
16 Ağustos 2021 09:38
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Taliban kuvvetleri pazar günü, daha önce yapılan istihbarat değerlendirmelerinden çok daha hızlı bir şekilde Afganistan başkenti Kabil'e girdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, Taliban militanları onun makam ofisinde poz verdi. ABD'nin 20 yıl sonra ülkeden çekilmesinin ardından Taliban'ın ilerlemesi hız kazanmıştı. Gazete manşetleri, Kabil'in düşüşünü böyle tarihe not düştü....
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New York Times | Taliban Kabil'i ele geçirdi, ABD'yi şaşırttı ve 20 yıllık çaba günler içinde boşa çıktı
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The Washington Post | Kabil'i Taliban ele geçirdi
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Wall Street Journal | ABD çekilirken Taliban gücü eline geçirdi
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İzvestiya | Saigon Sendromu
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Kommersant | Taliban'ın gücü: Afganistan'da yönetim bir günde düştü
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Frankfurter Allgemeine | Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Taliban kazandı
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Le Monde | Afganistan; ordu neden çöktü?
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The Guardian | Kabil’in düşüşü
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The Independent | Afganistan Cumhurbaşkanı kaçarken Taliban gücü eline alıyor
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The Financial Times | Cumhurbaşkanı kaçarken Taliban, Afganistan’da kontrolü ele geçiriyo
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Le Figaro | Kabil, Taliban’ın ellerind
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Al Jazeera | Cumhurbaşkanı ve diplomatlar kaçarken Taliban “Afganistan savaşı bitti” diyor