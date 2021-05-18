Sahibinden satılık yanardağ; Fagradalsfjall için teklifler değerlendiriliyor!
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in batısındaki Reykjanes yarımadasındaki patlama bölgesi, yaklaşık 20 kişilik bir toprak sahipleri birliğine ait özel arazide bulunuyor ve şu anda gelen teklifleri değerlendiriyor.
18 Mayıs 2021 10:39
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İzlanda’nın son patlayan yanardağı olan Fagradalsfjall'ın bulunduğu arazi satışa çıkarıldı.
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Arazi sahipleri birliğinin başkanı Sigurður Guðjón Gíslason, grubun emlakçılardan ve diğer ilgili taraflardan halihazırda Fagradalsfjall için birkaç teklif aldıklarını ifade ederek "Bu şu anda ülkedeki en sıcak arazi olmalı" dedi. Gíslason, grubun araziyi doğru fiyata satmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
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Fagradalsfjall’daki patlama, Mart ayında başladı ve haftalarca devam etti, büyük ölçüde boş olan arazinin üzerinden gökyüzüne dikkat çekici lavlar yükseldi.
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Volkanik alandaki görsel şölen, önemli miktarda yürüyüşçüyü, gezgini, piknikçiyi cezbetti. Uluslararası basında dramatik arka plana karşı yapılan voleybol maçları ve çeşitli etkinlikler yer aldı.
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Gislason, arazinin satın alınmasına olan ilginin patlamanın başlamasından sonra geldiğini doğruladı ve potansiyel alıcıların bölgenin büyük turizm potansiyelinden yararlanabileceklerini söyledi.
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Öte yandan, Gislasonn arazi sahiplerinin yolları iyileştirmek ve çadırlar için kamp alanı oluşturmak için çalıştığını söyledi.
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İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı - 6 Son haftalarda ise patlama alanını yaklaşık 75 bin kişi ziyaret etti.
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Sahibinden satılık yanardağ; Fagradalsfjall için teklifler değerlendiriliyor! (Kaynak: NTV)