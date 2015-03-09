Sahibinden satılık şato!

İtalya’nın 20 bölgesinden biri olan Toskana, , Rönesans’ın doğum yeri olarak kabul ediliyor.
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Ülkenin en güzel manzaralı, tarih ve sanat kokan şehirlerini toplamasıyla, ünlü bölge güzel şarap bağları, tatlı Orta Çağ kasabaları ve görkemli şatolarıyla biliniyor
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Ancak son dönemde artan vergiler bölge sakinlerinin keyfini kaçırmış durumda. Kimi zenginler ek vergiler nedeniyle şato ve evlerini yok pahasına satıyor.
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Bu örneklerden biri, Toskana’nın UNESCO koruması altında olan şehirlerinden Siena’da karşımıza çıkıyor
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12. yüzyıla ait 630 hektarlık şato, kale görünümlü şehri tamamlayan mimari yapılar arasındaki yerini alıyor. 1.500 ağaçlık zeytinlik, şarap bağları, ahır için uygun arazisi, tenis kortu ve dört yüzme havuzu bulunan bir şato satışa çıkarıldı
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Bu şatoya sahip olmanın bedeli ise 32 milyon dolar