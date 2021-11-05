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Sahibinden'e göre en çok tercih edilen otomobiller

05 Kasım 2021 18:51

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Sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex vasıta raporuna göre yayından kaldırılan ilan sayısı (satılan araç sayısı) eylül ayına göre yüzde 22 arttı ve daha genç otomobillere ilgi çoğaldı

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Vasıta kategorisinin tamamı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre karavan ilanları yüzde 77, ATV’ler yüzde 32, elektrikli araçlar ve motosiklet ilanları ise yüzde 16 arttı

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Marka-model sıralamasında ilk sırada yine Renault–Clio yer aldı

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İkinci sırayı ise Volkswagen-Passat aldı

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Opel-Astra üçüncü sıraya yerleşti

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Renault–Megane ise dördüncü en fazla rağbet gören araç oldu

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Ford-Focus Türkiye'de en çok ilgi gören beşinci araç olmayı başardı

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Arazi/SUV&Pick-up markası değişmeyerek ilk sırayı yine Nissan aldı

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Rapora göre ekim ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2015 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Geçen ay üçüncü sırada yer alan 2012 model otomobiller bir üst sıraya yükseldi.

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Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 30’u 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 24,1’i 50.001-100.000 TL aralığında satışa sunuldu. Ekim ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken markalar eylül ayı ile aynı kaldı ve sıralama Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford şeklinde gelişti.

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