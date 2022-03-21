Şahan Gökbakar duyurdu: Recep İvedik 7 geliyor
21 Mart 2022 12:43
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Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu Recep İvedik serisinin 7. filmi için hazırlıklara başladığını duyurdu.
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Gökbakar, filmin yazım aşamasına geçtiğini sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla paylaştı.
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Komedyen, videoyu "Geliyor gelmekte olan, Recep geliyor" notuyla yayınladı.
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2008 yılında vizyona giren ilk "Recep İvedik" filmi ile başlayan komedi serisinin son filmi "Recep İvedik 6", 2019 yılında vizyona girdi.
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Tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri sıralamasında ilk sırada 7 milyon 434 bin izleyiciyle "Recep İvedik 5", ikinci sırasında 7 milyon 369 bin izleyiciyle "Recep İvedik 4" yer alıyor.
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