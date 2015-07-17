Sağlıklı zannedilen sağlıksız ürünler

Diyetler kişiye özel olarak geliştirilmesi gerekmesine rağmen internette dolaşan ya da birileri tarafından tavsiye edilen yiyecekleri tüketmek oldukça yaygın bir yöntem. Ancak bazı yiyecekler sanıldığı kadar sağlıklı olmayabiliyor. Dr. Mehmet Öz, sağlıklı yemek listenizden çıkarmanız gereken 10 yiyeceği derledi:
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Bugün marketlerde yüzlerce "sağlıklı" içecek bulabilirsiniz. Vitamin, probiotik ve hatta lif içeren içecekler bunlar. Peki nasıl kilo verdirmeyi başarıyorlar? İçerik listeleri 1‐2 maddeyi geçiyorsa önerimiz onlardan vazgeçmeniz yönünde. İçeriği kalabalık içecekler genellikle basit şeker içerirler. Bir içecek kalori içermediği halde şekerliyse, bel bölgeniz için iyi olmayan tatlandırıcılar içeriyor demektir. Çalışmalar gösteriyor ki tatlandırıcılar metabolizmayı yavaşlatıyor. İçecek söz konusu olduğunda basit ve ucuz düşünün; su, kahve ve çay gibi içecekler tüketin.
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Sağlıklı olduğunu düşünerek evde yaptığınız ya da satın aldığınız smoothie'ler bir cheeseburgerden daha fazla kalori içeriyor. İçerdikleri meyve ve sebze miktarı, bazen de eklenen basit şekerler ve şuruplar düşünüldüğünde bir smoothie 650‐1000 kalori arasında değişiyor. Vücudumuzun ihtiyacı olan bitkisel bazlı besinleri içeren smoothie'lerle ilgili daha iyiser olabilirsiniz ama her şeyde olduğu gibi bunda da aşırıya kaçma ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.
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Ara öğünler için yanınıza bir paket atıştırmalık çerez almaktan kolay bir şey yok. Kolay, evet. Ama kalorisi düşük mü? Hayır. Atıştırmalık çerez karışımları sadece kuruyemiş, biraz bitter çikolata ve biraz kuru kayısı içermiyor. Birçok ambalajlı karışımda şekerle kaplanmış parçalar, yoğurtlu kuru üzümler, susam ve kızartılmış muz da bulunuyor. İki avuç bundan yediğinizde sadece basit şeker, trans yağ ve rafine karbonhidratla dolu 600 kalori almış olursunuz.
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Donmuş yiyecekler sodyum içerirler. Kalorileri düşük olduğu gibi besin değerleri de düşüktür (örneğin tam buğday yerine rafine buğday içerirler). Donmuş yemekler hazır yiyeceklerin besin değeri açısından yetersizliğine çok iyi bir örnektir.
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Enerji, lif ve protein barları şeker barlarından iki adım uzakta. Genellikle yüksek lif ve protein içeriklerine kanarız ama bu sırada içeriğin tamamını göz ardı ederiz. Lif ve protein mi istiyorsunuz? Peynir ya da elma yiyin. Lisede giydiğiniz kıyafetlere yeniden girmek istiyorsanız, çok daha fazla işe yarayacak.
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Daha sağlıklı diye her sabah doughnut yerine kepekli muffin mi alıyorsunuz? Gidip douhgnut alın. Kepekli muffinler içerdikleri saf şeker ve yağ nedeniyle 800 kaloriyi buluyor ve bu bir doughnut'ın kalorisinden yüksek. Tabii ki kahvaltı için doughnut önermiyoruz, sadece bazen "sağlıklı" diye bildiklerimizin sağlıksız yiyeceklerden daha kötü olabileceğini gösteriyoruz. Basit bir öneri: Yiyeceklerin besin değerlerini okuyun. Bu sizi diyet yaparken büyük hatalardan koruyacaktır.
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Donmuş yoğurt, dondurmadan çok daha masum görünüyor. Doymuş yağ oranı konusunda doğru ama kalori ve basit şekerler söz konusu olduğunda birbirlerine yakınlar. Dondurulmuş yoğurt, şeker ve yağlı ürünlerle süslendiğinde, dondurmayla hemen hemen aynı kaloriye denk geliyor.
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Yağsız kurabiyeler ve kekler aldatıcıdır. İnsanlar yağsızı kalorisiz olarak algılayıp normalden fazla tüketmeye yöneliyorlar. Ama bu ürünlerde yağın yerini şeker alıyor ve çok daha fazla kalori almış oluyorsunuz.
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Çoğunlukla (her zaman değil), çok az bir granola size trans yağ, şeker (ikisi de kalp krizi ve felç riskini artırır) ve kalori bombası veriyor. Ayrıca, porsiyonlar bir kaseyle tatmin olamayacağımız kadar küçük olduğundan süt bitene kadar biraz daha ekliyoruz... Ve sonra biraz daha süt ekliyoruz. Bu kötü bir kahvaltı alışkanlığı olarak devam ediyor
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Fıstık, ceviz ve kaju harika yiyecekler. Kalp sağlığına olumlu etkileri ve kilo vermeye yardımcı olmalarıyla biliniyorlarken neden yağlarını biraz azaltıp şeker, doymuş ya da trans yağ ekliyoruz ki? Söz konusu kuruyemiş ezmeleri olduğunda içeriğinde sadece bir ya da iki maddeye takılıyoruz. Örneğin: fıstık ya da fıstık ve tuz. Diğer içerikleri kontrol etmediğinizde sağlıklı yiyeceğiniz sağlıksız hale gelebiliyor.