Sağlıklı yiyecekleri daha sağlıklı yapacak 8 basit öneri
02 Kasım 2016 22:50
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Her ne kadar yiyecekler basit gibi gözükse de bazı yiyeceklerin oldukça karmaşık yapıları var. Yiyeceklerin içerisindeki besin değerleri ve bunların beraber nasıl çalıştığı, hangilerinin birbiri ile anlaştığı, hangilerinin birbirine zarar verdiği gibi verileri biliminsanları hala araştırmakta. İşte beslenmenizi geliştirecek 8 öneri:
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Kanseri engellediği öne sürülen antioksidanlar ile dolu olan zerdeçal son dönemlerde haklı bir popülerlik kazandı. Ancak zerdeçalın içerisinde bulunan kurkuminin vücut tarafından özümsenmesi zor bir madde. Bunun çözümü ise çok basit. Sadece bir tutam (bir çaykaşığının 1/20’si) karabiber bile kurkuminin vücutta özümsenmesini %2000 arttırmakta! O yüzden bundan sonra çayınız veya, denemediyseniz, elmanız ile beraber tüketebileceğiniz zerdeçala bundan sonra bir tutam karabiber atmayı unutmayın.
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Her ne kadar çoğu sebze ve meyve pişirilmeden tüketildiğinde daha sağlıklı olsa da, özellikle havuç ve domates için bu çok da geçerli değil. Domatesi pişirmek içerisindeki likopen adı verilen antioksidanları artırırken, pişmiş havuçlar daha fazla beta-karotene sahip.
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Temel Reis izleyen bir nesil olarak, ıspanağa karşı sevgimiz bir başka olsa da demir zengini ispanağı yemenin detayları oldukça ilginç. Ispanağı yoğurtla yemek, hatta ıspanak yemeden 30 dakika önce kalsiyum içeren besinleri tüketmek ıspanaktan alınan demir oranını ciddi oranlarda düşürüyor. Bununla beraber ıspanak ile tüketilen tek bir yumurta bile vücudun ıspanaktan alacağı demiri %28 oranında azaltmakta. Peki ne yapmak lazım? Demir ile C vitamini birbirini tamamlayan iki madde olarak kabul edilmekte. Demir içeren yiyeceklere eklyeceğiniz 100 miligramlık C vitamini bile vücudun demiri özümsemesi 4,14 kat artırmakta. Salçalı ıspanak isteyen?
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Salatanızın içerisine koyduğunuz yiyeceklerde bol bol antioksidan bulunmakta, ama vücudunuzun bu antioksidanları özümsemesi her zaman mümkün değil. Yapılan araştırmalar salataya eklenen, zeytinyağı, avokado, sert kabuklu yemiş ve yağlı tohumlar gibi iyi yağların, beta-karoten gibi antioksidanların vücutta özümsenmesini 8 kat oranında artırdığını belirtiyor.
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Kabukların yararlarından daha önce de bahsetmiştik; bol bol lif, antioksidan ve vitamin içeren meyvenin bu kısmı maalesef çöpe gitmekte. Bu özellikle elma için geçerli. 2. tip diyabetin önüne geçen kuversetin adlı antioksidan, elmanın kabuğunda bulunmakta. Organik ve kabuklu meyve tüketimi için bir sebep daha.
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Oregon Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, ezilmiş sarımsağın allinase adlı bir enzim salgıladığını ve bunun sarımsakta bulunan, antibakteriyel özelliği olan allicinin oluşmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Sarımsağın keskin kokusunun da kaynağı olan bu antioksidan, antibakteriyel özelliğinin dışında, kansere karşı da etkili olarak kabul edilmekte. Bu enzimin iyice oluşması için bazı uzmanlar ezilmiş sarımsağı kullanmadan önce 10 dakika beklemesini öneriyor.
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Yeşil çay tek başına yeteri kadar lezzetli olsa da siz de bizim gibi içerisine biraz limon ekliyorsanız doğru yoldasınız. Araştırmalar, yeşil çayın içerisinde bulunan kateşin adlı antioksidanların portakal, limon, turunç gibi turunçgil ailesinin üyeleri ile vücutta özümsenmesinin %20 ile %98 arasında arttığını belirtiyor. Kateşin ise kalp hastalıklarından, kansere, hatta Alzheimer’ı engelleme gücüne sahip bir antioksidan olarak tanımlanıyor.
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Bazılarımız için gıda alışverişi rutin hale gelmiş olsa da, her zaman seçtiğimiz ürünlerin alternatiflerini tercih etmek çok büyük bir etki yapabiliyor. Örnek olarak bitter çikolata sütlü çikolatadan, karadut ise çilekten neredeyse %50 oranında daha fazla antioksidan içermekte. Beyaz ve kahverengi pirinç yerine alacağınız kinoa ise bu iki üründen çok daha sağlıklı. Kaynak: Görkem Gömeç / yesilist.com