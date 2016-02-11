Sağlıklı diye bilinen 4 zararlı şey

Sağdan soldan gelen sağlıklı öneriler içinde kaybolmak o kadar kolay ki... Kulaktan dolma bilgiler ile aslında sağlığınıza zarar verme olasılığınız da var. Yeşilist'ten Görkem Gömeç en çok duyduğumuz, sağlıklı olduğu söylenilen ama yarardan çok zararı olan 4 öneriyi araştırdı. İşte sağlıklı diye bildiğimiz 4 zararlı şey.
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Ömer Gömeç, sakız çiğnemenin büyülü bir işmiş gibi gösterildiğinden ve genelde, açlığı dindirmek için, zekayı açmak için sakız çiğnendiğinden basederek, her ne kadar doğruluk payı bulunsa da, aslında sakız çiğnemenin sindirim kanalında hava boşlukları oluşturup, sindirim problemlerine, şişkinliğe yol açtığı tespitinde bulunuyor. Aynı zamanda şekersiz sakızların çoğunda yapay tatlandırıcıların olması, bizi aslında daha fazla şeker tüketmeye yönlendirdiğini de ifade ediyor.
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Hem mideyi rahatlatıyor, hem de içinde meyve var, vitamin var dediler. Gerçekten mideyi rahatlattığı doğru olabilir ama “doğala özdeş” aromalar demek maalesef doğal demek değil. İçinde yapay tatlandırıcılar olan, hatta bazıları sadece karbonize edilmiş sudan öteye geçemeyen sodalar, ekstra eklenmiş fruktoz şurupları ile size yarardan çok zarar veriyor.
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Yağsız yağsız diye diye kuru kuru besinlerle yetinmeyin. Hayvan kaynaklı olsun olmasın, gerçek yiyeceklerin hepsinde bir miktar yağ var. Bu güzel bir şey, çünkü vucudumuzun yağa ihtiyacı var. Yağ hem iyi bir enerji kaynağı, hem de A,D,E ve K vitaminlerinin kan dolaşıma katılmasına yardımcı bir kaynak. Ama önemli olan iyi yağları, kabul edilen miktarlarda tercih etmeniz.
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“Sağlıklı yaşam” rivayetlerinden etkilenenler sadece yiyecekler değil. Kanser yapar diyerekten, güneşten kaçınmak, kendimizi içinde zehirli kimyasallar bulunan, alerjiye yol açan güneş kremlerinebulamak hiç de akıl kârı değil. Bütün gün güneşte oturun demiyoruz tabii ki, ama güneşten kaçınmak D vitamini eksikliğine yol açabilir. D vitaminin kas ve kemik gelişiminde ki yeri oldukça büyük. Sağlıklı güneş kremleri seçenekleri ile kendinizi koruyarak, 15-20 dakika güneşte kalmak, gerekli D vitamini almanızı sağlayacaktır. (Kaynak: Yesilist)