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Sağlık çalışanları grevde: Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz!

15 Aralık 2021 11:15

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Sağlık çalışanları grevde: Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz! TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. Sağlık çalışanları acil servisler dışında yurt genelinde bugün iş bıraktı. İstanbul'da pek çok hastanede eylem yapıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iş bırakan sağlık emekçileri, hastane içinde bir araya geldi, yürüyüş düzenledi.

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