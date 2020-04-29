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Sağlık Bakanlığı semt semt Koronavirüs haritasını güncelledi; işte İstanbul’daki son durum

29 Nisan 2020 15:38

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Sağlık Bakanlığı ilçe ilçe Koronavirüs haritasını güncelledi; işte İstanbul’daki son durum | Sağlık Bakanlığı “Hayat Eve Sığar” uygulamasına güncelleme getirdi.

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ATAŞEHİR | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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AVCILAR - ESENYURT | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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BAŞAKŞEHİR | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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BEYKOZ | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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BEYOĞLU | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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BÜYÜKÇEKMECE | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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SULTANBEYLİ | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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ESENLER | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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ETİLER | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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KADIKÖY | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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KAĞITHANE | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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KARTAL | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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KOZYATAĞI | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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KÜÇÜKÇEKMECE | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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SARIYER | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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ÜSKÜDAR | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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ÜMRANİYE | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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EMİNÖNÜ | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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ZEYTİNBURNU | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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ARNAVUTKÖY | | Kırmızı: Vakanın durumu ciddi ve hastanede. Mavi: Vakanın durumu orta ağır ve hastanede. Mor: Vaka evde izleniyor. Yeşil: Test sonucu pozitif çıkmış ancak herhangi bir şikâyeti olmayan, evde izole edilen vaka.

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