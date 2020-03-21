'Evde kalın' uyarılarına yanıtları 'piknikteyiz' oldu
21 Mart 2020 16:11
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Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs nedeniyle 'evde kalın' uyarılarına rağmen yurttaşlar dışarıya akın etti. Antalya, Diyarbakır ve Hakkari'de vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.
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Hakkari Yüksekova'da ilçenin en işlek yerlerinden biri olan Cengiz Topel Caddesi, vatandaşlarla doldu taştı. İdris Çiçek isimli bir vatandaş uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Koronavirüs ciddi bir tehlike, gizli bir düşman. Mümkün oldukça evlerimizde kalmalıyız. Herkes kendini korumakla mükellef. Biz kendimizi koruyarak ailemizi, vatandaşlarımızı ve ülkemizi bu beladan kurtarabiliriz” dedi.
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Diyarbakır'da da aynı manzara vardı. Kentin sembol yerlerinden biri olan tarihi Ulu Camii önündeki banklarda yan yana oturan onlarca yaşlılardan kimisi 'markete çıkmak' için kimisi de 'hava almak' için dışarı çıktığını söyledi.
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Alışveriş için dışarı çıktığını anlatan Tarık Hanazay (60), Ulu Camii önünde biraz oturduktan sonra evine döneceğini söyledi.
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Kızıyla hava almak dışarıda olduğunu ifade eden Ekrem Dalgın (53) ise "Maalesef kurallara uyulmuyor. Oysaki harfiyen uyulması gerekir. Dünya etkilenmiş. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.
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Antalya'da da vatandaşlar, mesire alanlarını doldurdu. Dört arkadaş, mesire alanlarında bulunan bir masada okey oynadı.
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Yasaktan haberinin olmadığını anlatan Sabir Gurbanov da “Hiç haberim yoktu, bilseydik gelmezdik. Ne yapalım şimdi, birkaç dakikaya toplanıp gideriz" dedi.