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SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Gösteri dünyasının önemli ödüllerinden biri olan SAG Ödülleri (Screen Actors Guild Awards - Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri) sahiplerini buldu

28 Şubat 2022 22:00

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Los Angeles’ta Barker Hangar’da düzenlenen törende Ted Lasso ve Succession dizilerinin ekipleri ve CODA filminin oyuncuları en iyi ekip ödüllerini aldı.

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Başarılı oyuncu Helen Mirren ise yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

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SAG Ödülleri’ne, Oscar öncesinde Akademi seçimlerine dair de ipucu verdiği için ayrıca endüstri tarafından önem veriliyor.

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En iyi ekip – CODA

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En iyi ekip – Squid Game

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En iyi kadın oyuncu (dram) Squid Game - Jung Ho-yeon –

SAGödül
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