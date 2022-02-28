SAG Ödülleri sahiplerini buldu
Gösteri dünyasının önemli ödüllerinden biri olan SAG Ödülleri (Screen Actors Guild Awards - Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri) sahiplerini buldu
28 Şubat 2022 22:00
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Los Angeles’ta Barker Hangar’da düzenlenen törende Ted Lasso ve Succession dizilerinin ekipleri ve CODA filminin oyuncuları en iyi ekip ödüllerini aldı.
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Başarılı oyuncu Helen Mirren ise yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.
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SAG Ödülleri’ne, Oscar öncesinde Akademi seçimlerine dair de ipucu verdiği için ayrıca endüstri tarafından önem veriliyor.
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