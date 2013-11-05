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Şafak Pavey'in yıllar önceki fotoğrafları

05 Kasım 2013 12:08

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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın CHP milletvekili Şafak Pavey'le çekilmiş bazı fotoğrafları ortaya çıktı.

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CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey İsviçre'de yaşadığı kazadan sonra annesi Ayşe Önal birlikte kaleme aldılar. ‘13 numaralı Peron’da adlı kitapta ilginç öyküler var.

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Şafak Pavey, 13 numaralı Peron” isimli kitapta kaza anını ve sonrasını da anlattı.

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“Zürih’e indiğimde gece Miralovsky bize geldi. Uzun zamandır kan kanseri o. Prag’da kemoterapi gördü hastaneden yeni çıktı ve soluğu Zürih’te aldı...

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Çeşitli araştırmalar sonucu umutsuz kanser hastalarını iyileştiren bir doktor bulduk ona. Miralovsky’i dinlendirip, sabaha kadar Richard’la sohbet ediyoruz. Richard kat komşumuz. Sabah Mira’yı alıp Banhoff’a gidiyorum...

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Ona, “Bekle” diyorum, yorulmaması gerek. “Bileti alıp geleceğim”. Koşuyorum, Mira kompartımanda. Bileti uzatıyorum. Çelik ve demirden oluşmuş bir dev gürültüsü...

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Hiç bitmeyecek sanıyorum. Bir an boşluktayım. Bir çığlık attığımı fark ediyorum. Çok utanıyorum. Başımı kurtarmam gerektiğini düşünüyorum...

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aşımı perona doğru çekiyorum. Kolumu ve bacağımı da. (Sonradan anlayacağım ki, sadece saçımı çekebilmişim).

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Trenin altından korkuyorum. Saat dokuz beş, Cenevre treni Zürih garıyla birlikte beni de arkasında bırakıp gidiyor. Raylarda boylu boyunca yatıyorum. Üzerimde inanılmaz bir hafiflik var...

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Aileme ulaşmalarını sağlamalıyım. Çantamı toplamak, adreslerimin bulunmasını sağlamak istiyorum. Yapamıyorum. Annem öğrenmeli, mutlaka öğrenmeli. Bacağımı tam o sırada görüyorum''

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