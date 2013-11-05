Şafak Pavey'in yıllar önceki fotoğrafları

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın CHP milletvekili Şafak Pavey'le çekilmiş bazı fotoğrafları ortaya çıktı.
214
CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey İsviçre'de yaşadığı kazadan sonra annesi Ayşe Önal birlikte kaleme aldılar. ‘13 numaralı Peron’da adlı kitapta ilginç öyküler var.
314
Şafak Pavey, 13 numaralı Peron” isimli kitapta kaza anını ve sonrasını da anlattı.
414
“Zürih’e indiğimde gece Miralovsky bize geldi. Uzun zamandır kan kanseri o. Prag’da kemoterapi gördü hastaneden yeni çıktı ve soluğu Zürih’te aldı...
514
Çeşitli araştırmalar sonucu umutsuz kanser hastalarını iyileştiren bir doktor bulduk ona. Miralovsky’i dinlendirip, sabaha kadar Richard’la sohbet ediyoruz. Richard kat komşumuz. Sabah Mira’yı alıp Banhoff’a gidiyorum...
614
Ona, “Bekle” diyorum, yorulmaması gerek. “Bileti alıp geleceğim”. Koşuyorum, Mira kompartımanda. Bileti uzatıyorum. Çelik ve demirden oluşmuş bir dev gürültüsü...
714
Hiç bitmeyecek sanıyorum. Bir an boşluktayım. Bir çığlık attığımı fark ediyorum. Çok utanıyorum. Başımı kurtarmam gerektiğini düşünüyorum...
814
aşımı perona doğru çekiyorum. Kolumu ve bacağımı da. (Sonradan anlayacağım ki, sadece saçımı çekebilmişim).
914
Trenin altından korkuyorum. Saat dokuz beş, Cenevre treni Zürih garıyla birlikte beni de arkasında bırakıp gidiyor. Raylarda boylu boyunca yatıyorum. Üzerimde inanılmaz bir hafiflik var...
1014
Aileme ulaşmalarını sağlamalıyım. Çantamı toplamak, adreslerimin bulunmasını sağlamak istiyorum. Yapamıyorum. Annem öğrenmeli, mutlaka öğrenmeli. Bacağımı tam o sırada görüyorum''