Sadece 50 adet üretilecek dünyanın en pahalı elektrikli otomobili satışa çıktı
04 Ocak 2021 12:03
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Japon Aspark markasının ilk modeli olan Owl, yüzde yüz elektrikli olarak 2019 yılında tanıtılmıştı. Süreci oldukça hızlı götüren Aspark aracı satışa çıkarıyor.
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Sadece 50 adet üretilecek olan model dünyanın en pahalı elektrikli otomobili durumunda. Aracın değeri 3.5 milyon dolardan başlıyor.
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Aspark Owl teknik detaylarıyla da göz alıyor. Öyleki 4 elektrikli motordan güç alan Owl 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.7 saniyede ulaşabiliyor.
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Verilerin resmiyete kavuşması halinde Owl, "Dünyanın en çabuk hızlanan otomobili" unvanının sahibi olacak.
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Bu hızlanmanın kaynağı ise 4 elektrikli motordan sağlanan 2012 beygirlik (1480 kW) güç ve 2.000 Nm'lik tork gücü.
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450 kilometrelik menzil sunan aracın maksimum sürati ise 400 kilometre. Aspark firması bu batarya paketinin yakın zamanda güncelleneceğini de söylüyor.
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Aracın tüm gövdesi karbon fiber takviyeli plastikten üretilirken sadece tavan kısmında metal bir destek kullanılmış. Aracın yüksekliği ise sadece 99 santimetre.
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İtalya'da üretilecek olan elektrikli otomobil her müşterisi için özelleştirilerek teslim edilecek. İlk aracın teslim edileceği kişi ise henüz açıklanmadı.
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Sadece 50 adet üretilecek dünyanın en pahalı elektrikli otomobili satışa çıktı
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Sadece 50 adet üretilecek dünyanın en pahalı elektrikli otomobili satışa çıktı
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