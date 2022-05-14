Sadece 2 adet üretilen Mercedes, 142 milyon dolara satıldı!
Otomobil dünyasının klasik ve özel modellerine açık artırmalarda büyük ücretler ödeniyor. Son gelen iddialara göre gizli gerçekleşen bir satışla 1956 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe isimli otomobil tarihin en pahalı modeli oldu.
14 Mayıs 2022 09:32
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Klasik otomobil sigorta şirket Hagerty'nin haberine göre gizli gerçekleştirilen bir satışla 'en pahalı otomobil' unvanı el değiştirdi.
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İddialara göre sadece iki adet üretilen 1956 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe isimli araç 142 milyon dolara (Yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL) açık artırmada satıldı.
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Bu rekor daha 2018 yılında 70 milyon dolara satılan Ferrari 250 GTO'ya aitti.
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Satış Stuttgart'taki Mercedes-Benz müzesinde gerçekleşti ve dünyanın dört bir yanından davet edilen koleksiyonerler özel jetlerle şehre getirildi.
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Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe'nin adı şirketin o dönem test bölümünün başında olan 'Rudolf Uhlenhaut'tan geldiği belirtiliyor.
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Şirket bu modelden sadece 2 adet üretti.
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Sadece 2 adet üretilen Mercedes, 142 milyon dolara satıldı!
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Sadece 2 adet üretilen Mercedes, 142 milyon dolara satıldı!