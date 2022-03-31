Sadece 10 adet üretilecek Bugatti Centodieci testleri tamamladı
31 Mart 2022 14:39
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Sadece 10 adet üretilecek olan Bugatti'nin Centodieci modeli 50 bin kilometrelik test sürecini tamamladı.
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Çöl, soğuk hava ve pist testlerinden geçen özel model üretime hazır hale geldi.
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8.0 litrelik W16 motor kullanılan model Chiron modeline göre 100 beygir daha artırılarak 1600 beygire çıkarılmış.
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0’dan 100’e 2,4, 200'e 6,1 saniyede ve 13,1 saniyede de 300 km/s’e çıkabiliyor.
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Sadece 10 adet üretilecek olan model 8.8 milyon dolara satılacak. 2022 yılı sonuna kadar araçlar sahiplerine teslim edilecek.
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Firmanın 110. yılına özel hazırlanan modelin ismi Centodieci de İtalyancada 110 anlamına geliyor.
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Reklamı Kapat ▲ Haberler Foto Galeri Otomobil Haberleri Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek Bugatti'nin özel modeli Centodieci 50 bin kilometrelik test sürecini tamamlayarak seri üretime geçmeye hazır hale geldi. Abone ol Paylaş Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 10:25 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 10:28 Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 1 Sadece 10 adet üretilecek olan Bugatti'nin Centodieci modeli 50 bin kilometrelik test sürecini tamamladı. Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 2 Çöl, soğuk hava ve pist testlerinden geçen özel model üretime hazır hale geldi. Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 3 8.0 litrelik W16 motor kullanılan model Chiron modeline göre 100 beygir daha artırılarak 1600 beygire çıkarılmış. Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 4 0’dan 100’e 2,4, 200'e 6,1 saniyede ve 13,1 saniyede de 300 km/s’e çıkabiliyor. Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 5 Sadece 10 adet üretilecek olan model 8.8 milyon dolara (Günlük kurla yaklaşık 129 milyon TL) satılacak. 2022 yılı sonuna kadar araçlar sahiplerine teslim edilecek. Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 6 Firmanın 110. yılına özel hazırlanan modelin ismi Centodieci de İtalyancada 110 anlamına geliyor. Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 7 Ayrıca bu isim, firmanın kurucusu olan Ettore Bugatti'nin 110. yaşını kutluyan modeli EB110'a da gönderme niteliğinde.
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Sadece 10 adet üretilecek Bugatti Centodieci testleri tamamladı
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Sadece 10 adet üretilecek Bugatti Centodieci testleri tamamladı