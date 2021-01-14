Sadakatsiz reytinglerde zirveye kuruldu!
Kanal D’nin yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, Çarşamba ekranına damgasını vuran dizisi Sadakatsiz, tüm rakiplerini geride bırakarak reytinglerde bir kez daha zirveye oturdu.
14 Ocak 2021 11:54
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Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, 13’üncü bölümü ile ekrana geldi. İ
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Dizi, reytinglerde üç kategoride de zirvede yer aldı.
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Total’de 11.82 reyting 24.38 izlenme payı; AB kategorisinde 12.78 reyting 27.96 izlenme payı ve ABC 1’de 13.87 reyting, 27.10 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.
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Sadakatsiz'in dün (Çarşamba) akşam yayınlanan bölümünde Turgay (Kenan Ece) ve Asya'nın (Cansu Dere) yakınlaşması Volkan'ı (Caner Cindoruk) kıskançlık krizine soktu. Her fırsatta Asya'dan nefret ettiğini söyleyen Volkan, Asya'nın kapısına dayandı.
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Gözyaşları içinde Asya'ya onu görmeden yaşadığı bir hayatın daha kolay olduğunu itiraf etti. Dizinin finalinde yaşanan bu sahne izleyiciyi etkilerken sosyal medyada da en çok konuşulan sahne oldu.
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Sadakatsiz reytinglerde zirveye kuruldu!
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