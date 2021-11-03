Sadakatsiz, İspanya’dan sonra Şili’de de gösterime giriyor
03 Kasım 2021 15:21
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Sadakatsiz, İspanya’dan sonra Şili’de de gösterime giriyor
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Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen’in paylaştığı “Sadakatsiz”, Şili’de ekrana gelmeye başlayacak. Daha önce İspanya’da seyirciyle buluşan dizi, 2022 yılının ilk aylarında da Şilili hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Dizi, yurtdışında ilk olarak İspanya’da seyirciyle buluştu. “Infiel” ismiyle İspanyol hayranlarının ilgiyle izlediği dizi, şimdi de Şili’de ekrana gelecek.
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Pek çok Türk dizisini yayınlayan Mega kanalı, diziyi yakında “Traicionada” adıyla ekrana getireceğini duyurdu.