Sadakatsiz'e Arka Sokaklar’dan transfer
07 Kasım 2021 09:17
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Sadakatsiz'e Arka Sokaklar’dan transfer
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Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Alp Korkmaz'ın Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisine dahil olduğu iddia edildi.
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31 Temmuz 2006'da ilk bölümüyle seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisi 16'ncı sezonuyla ekranlara geliyor.
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Medyatava'da yer alan habere göre, Alp Korkmaz'ın Bahar ve Melih'in arasına girmeye çalışan Oğuzhan rolüne hayat vereceği iddia edildi.
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Bahar'ın eski sevgilisi rolünde diziye dahil olacağı söylenilen Korkmaz'ın aynı zamanda Melih'in yurt dışında en yakın arkadaşı olacağı belirtildi.
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