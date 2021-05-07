Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihi belli oldu
Sadakatsiz dizisi sezon finaline hazırlanıyor. Dizi, 2 Haziran'da ekranlara veda edecek.
07 Mayıs 2021 15:48
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Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.
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Bir süredir sette çıkan Koronavirüs vakalarıyla gündeme gelen dizi, 2 haziranda sezon finali yapacak.
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Şimdiye kadar 28 bölümü yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 32. bölümüyle birlikte sezon finali yapmasına karar verildi.
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Eylül ayı itibari ile Sadakatsiz dizisinin 33. bölümü ile ikinci sezonuna devam etmesi bekleniyor.
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Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen üçlüsünün başrolde olduğu Sadakatsiz, bu sezonun dikkat çeken yapımlarından birisi oldu. Dizi, BBC yapımı olan Doctor Foster’dan uyarlanmıştı.
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