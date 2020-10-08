'Sadakatsiz' dizisinin ekran macerası iddialı başladı
08 Ekim 2020 12:19
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Kanal D’nin, BBC’nin Bafta Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan dizisi “Sadakatsiz”, ilk bölümü ile ekrana geldi. Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu
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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği dizi, hikayesi, oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkatini çekti
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Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu
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Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı
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Sadakatsiz’in ekrana gelen birinci bölümüne Asya’nın kocası Volkan’dan şüphelendiği, ihanetin izini sürdüğü sahneler dikkat çekti
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'Sadakatsiz' dizisinin ekran macerası iddialı başladı