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Sadakatsiz dizisi hayranlarını üzecek haber!

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama "Pandemi sebebiyle kısa bir ara veriyoruz" denildi

02 Aralık 2020 16:22

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Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı "Sadakatsiz" dizisinin bu akşam yayınlanması gereken bölümü yayın akışında çıkarıldı.

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Kanal D'de çarşamba akşamları yayınlanan "Sadakatsiz" dizisi bu hafta Covid-19 engeline takıldı.

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Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmeyeceğini açıklayan kanal yönetimi, "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

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Dizinin 9. bölümünün yayınlanmayacağını öğrenen izleyiciler sosyal medya paylaşımlarında karara tepki gösterdi. 

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Sadakatsiz dizisi hayranlarını üzecek haber!

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