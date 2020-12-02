Sadakatsiz dizisi hayranlarını üzecek haber!

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama "Pandemi sebebiyle kısa bir ara veriyoruz" denildi
02 Aralık 2020 16:22
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Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı "Sadakatsiz" dizisinin bu akşam yayınlanması gereken bölümü yayın akışında çıkarıldı.
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Kanal D'de çarşamba akşamları yayınlanan "Sadakatsiz" dizisi bu hafta Covid-19 engeline takıldı.
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Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmeyeceğini açıklayan kanal yönetimi, "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.
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Dizinin 9. bölümünün yayınlanmayacağını öğrenen izleyiciler sosyal medya paylaşımlarında karara tepki gösterdi.