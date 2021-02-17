Sadakatsiz'de sırlar açığa çıkıyor

Kanal D'nin dizisi Sadakatsiz'in 18. bölümü bu akşam (17 Şubat Çarşamba) yayınlanacak. Yeni bölümde neler olacağı sosyal medyayı meşgul ederken Asya ile Volkan arasında neler olduğu ve tekrar birleşip birleşmeyecekleri sorusu yanıtını bulabilir.
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Her hafta seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Sadakatsiz dizisinde bu hafta geçmişten bugüne taşınan büyük sırlar açığa çıkıyor.
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Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümde Gönül, Volkan'ı bir kez daha kontrolü altına almaya çalışmış, sık sık Asya ile bir araya gelmesinin rahatsız edici olduğunu ve artık Ali gibi bir bahanesinin de olmadığını söylemişti. Ancak Volkan, Asya'yla çocukları olduğu için ayrılsalar bile onunla bağlarını hiçbir zaman koparmayacağının altını çizdi. Volkan'ın bu konuşmaya bile cesaret etmesi Gönül'ü şaşırtmıştı.
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Peki Sadakatsiz'in merakla beklenen 18. bölümünde neler olacak?
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Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Selçuk, çocuk yaşlarda kendisini terk eden ve yıllar sonra ortaya çıkan annesi Hicran'dan babasının Haluk olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine Haluk'un evine giden Selçuk'un "Oğlunu buldum. Haluk'tan olan, Hicran'dan doğan" cümlesi dikkat çekiyor.
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Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı? Haluk'un oğluyla ilgili tepkisi ne olacak?